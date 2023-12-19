المتحدث باسم الوزراء: برنامج الأطروحات أحد أدوات تمكين القطاع الخاص

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اليوم، اجتماعًا مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية، لاستعراض التعاون المشترك في تنفيذ برنامج الاطروحات المصرية.

مؤسسة التمويل الدولية

وتابع «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، بأن مؤسسة التمويل الدولية تعد مستشار الحكومة في برنامج الأطروحات، بناءً على اتفاق موقع في يونيو 2023، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال اجتماعه اليوم، أهمية متابعة مستجدات برنامج الأطروحات، بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري.

مؤسسات التمويل

ولفت إلى أن رئيس الوزراء أوضح أن الحكومة تلقت من مؤسسات التمويل مقترحا لطرح شركات في القطاعات المستهدفة في المرحلة الأولى من برنامج الأطروحات، مشيرًا إلى ان رئيس الوزراء أكد أهمية وجود تقييم حقيقي للأصول المستهدفة، حتى يمكن مضاعفة العائد من هذه الأصول، وأن لا تباع بأقل من القيمة الحقيقية.