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كاملة أبو ذكري: أنا ابنة هذا الوطن ولن أعيش في أي مكان بالعالم غير مصر

كتب:

حسن سمير
04:42 ص | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
المخرجة كاملة أبو ذكري

المخرجة كاملة أبو ذكري

قالت المخرجة كاملة أبو ذكرى، إنها ابنة هذا الوطن نتاج لأرض وترابه وشعب مصر، ولا تستطيع أن تتخيل أن تعيش في أي مكان بالعالم غير مصر.

سر سفرها خارج مصر

وأضافت «أبو ذكري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنها سافرت مدة شهر خلال حكم الإخوان خارج مصر، وحاولت أن تجعل ابنتها تسافر هي الأخرى، لكنها انهارت «قالت لي يا ماما مش هما اللي هيمشونا لكن إحنا اللي هنمشيهم، ومقدرتش تستحمل العيش خارج مصر».

صراعات وحروب وتوريط مصر

وأوضحت أن هناك من يحاول جر مصر لصراعات وحروب وتوريط مصر، بهدف هدم كل ما حدث من مشروعات جديدة الفترة الماضية، وبالرغم من الأزمة الاقتصادية إلا أن الشعب يمتلك بفطرته البسيطة قدرة تحمل ذلك والبحث عما يوفر له الأمان لمعرفته أن هناك الكثيرين يقفون ضد مصر، الذين ليس من مصلحتهم أن تكون مصر دولة حرة مستقلة وصاحبة رأيها.

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