كاملة أبو ذكري خلال تكريمها بمهرجان الدراما: «يارب متجمعين دايما في الخير»

كرّم حفل افتتاح مهرجان توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية المقامة بمدينة العلمين الجديدة، المخرجة كاملة أبو ذكري.

كاملة أبو ذكري: سعيدة بالتكريم

وقالت كاملة أبو ذكري أثناء التكريم: «سعيدة بالتكريم، وسعيدة أن الدكتور يحيي الفخراني وأستاذ أشرف زكي وبلدي وكل زمايلي وصحابي وكل اللي ورا الكاميرا وقدام الكاميرا ويارب متجعمين دايما في الخير والسلام».