كاملة أبو ذكري خلال تكريمها بمهرجان الدراما: «يارب متجمعين دايما في الخير»
كتب:
منتصر سليمان
11:17 م | الخميس 24 أغسطس 2023
المخرجة كاملة أبو ذكري
كرّم حفل افتتاح مهرجان توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية المقامة بمدينة العلمين الجديدة، المخرجة كاملة أبو ذكري.
كاملة أبو ذكري: سعيدة بالتكريم
وقالت كاملة أبو ذكري أثناء التكريم: «سعيدة بالتكريم، وسعيدة أن الدكتور يحيي الفخراني وأستاذ أشرف زكي وبلدي وكل زمايلي وصحابي وكل اللي ورا الكاميرا وقدام الكاميرا ويارب متجعمين دايما في الخير والسلام».