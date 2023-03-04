المخرجة كاملة أبو ذكري والمؤلف أيمن بهجت قمر يقدمان واجب العزاء لرشا مهدي

يقام حاليا عزاء والدة الفنانة رشا مهدي، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، وذلك بحضور عدد كبير من الوسط الفني، منذ بداية العزاء.

محمد يحيى وإيمي سالم في عزاء والدة رشا مهدي

وحضر منذ قليل المؤلف أيمن بهجت قمر، والملحن محمد يحيى، والفنانة إيمي سالم، والمخرجة كاملة أبو ذكري.

بينما حضر في بداية العزاء طارق لطفي، عمر السعيد، بشري وكمال زاردة وعلاء عرفة

ورحلت عن عالمنا والدة رشا مهدي، يوم الخميس الماضي، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي علي موقع التدوينات القصيرة تويتر: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي الغالية في ذمة الله، نسألكم الدعاء».

وفي سياق آخر، حققت رشا مهدي، من خلال مشاركتها في مسلسل «جروب العيلة»، الذي شاركت فيه بجانب صفاء جلال، أحمد سعيد عبد الغني، سميحة أيوب، حنان سليمان، صفاء جلال، حسام فارس، رشا المهدي، إسلام جمال، وجيهان الشماشرجي.