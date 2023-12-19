قصواء الخلالي: استقبال الرئيس السيسي لمرشحي الرئاسة يدل على تقديره لتاريخ مصر

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنَّ استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لمرشحي الرئاسة حازم عمر وفريد زهران وعبدالسند يمامة بقصر الاتحادية من المشاهد المحترمة التي تليق بدولة ووطن محترم، ويعد من المشاهد البارزة والمهمة والتي لا تتكرر كثيرا في الإقليم، وليس محل تكرار طوال الوقت، لكن مصر لديها هذا التقدير وتحديدا الرئيس السيسي.

الرئيس السيسي يقدر تاريخ مصر

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن الرئيس السيسي يقدر تاريخ مصر والقيادات التاريخية لها إلى حد بعيد في المناسبات كلها، كما يقدر المصريون طوال الوقت، وكذلك المنافسون في الانتخابات، وبالتالي هي سمة تخص الرئيس السيسي وطابع جديد يوضع للدولة المصرية فيما يتعلق بتقبل الآخر ووجهات النظر المختلفة والمنافسة.

المرشحون يهنئون الرئيس السيسي

ولفتت إلى أن المرشحين الرئاسيين ذهبوا لقصر الاتحادية وقدموا التهنئة للرئيس السيسي وقدروا الدولة المصرية واختيار المصريين، وطرحوا وجهة نظرهم وبرامجهم ورؤاهم السياسية، وبالتالي هذا دليل على مرونة المنافسين والمشهد السياسي لقبول وجهات النظر المختلفة.

وأوضحت أن هذا الجانب تأكد الفترة الماضية بالحوار الوطني، الذي أسس لحالة تقارب بين الأحزاب بشكل حقيقي والمسافات أصبحت قريبة للاستماع وقبول الآخر ووجهات النظر الأخرى.