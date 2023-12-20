كاملة أبو ذكري: أحداث غزة أصابتني بحالة صحية صعبة وطلب مني الأطباء عدم متابعتها

قالت المخرجة كاملة أبو ذكري، إنها تابعت ما يحدث في قطاع غزة لمدة طويلة لدرجة إصابتها بأزمة صحية دخلت على أثرها المستشفى، وطلب منها الأطباء محاولة عدم مشاهدة الأحداث هناك، لافتة إلى أن ما يحدث في غزة ظلم، وتتخيل دائما إذا كانت مكانهم ماذا ستفعل.

الأحداث عن قطاع غزة

وأضافت «أبو ذكري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنها إذا لم تتابع مشاهد الأحداث عن قطاع غزة تشعر بتأنيب للضمير، متمنية أن يُحَلّ الموضوع بأي شكل، خاصة أن فلسطين عانت كثيرا ودفعت دماً كثيراً وتعد بلد الأبطال الأقوياء، والدولة المصرية تتسم بالعقلانية في خطابها.

مسلسل «قصة المدينة»

من ناحية أخرى، طلبت من الدولة بخروج مسلسل «قصة المدينة» للنور لكي يعرف المصريون كم دفعوا من الثمن لأجل فلسطين، فمصر دفعت دماء كثيرة من أجل القضية الفلسطينية، موضحة أن ميزانية المسلسل تبينت أنها كبيرة، وبالتالي تحضيرات العمل توقفت.