أسعار النفط ترتفع مع تكثيف هجمات الحوثيين على ناقلات الشحن

ارتفعت أسعار النفط، مع تعليق الناقلات والسفن التجارية رحلاتها، عن طريق البحر الأحمر على خلفية الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون المدعومين من إيران والتي عطلت طرق الشحن الدولية، وفقًا لـ«CNBC».

أسعار العقود الآجلة

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يناير 1.34%، ليبلغ السعر عند التسوية 73.44 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس تسليم شهر فبراير 1.64%، لتستقر عند 79.23 دولار للبرميل، وفقًا لـ«CNBC».

هجمات ضد السفن التجارية

وشن الحوثيون سلسلة من الهجمات بطائرات بدون طيار ضد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر، أوقفت خطوط الشحن الرئيسية وناقلات النفط السفر عبر البحر الأحمر يوم الجمعة، بعد تعرض أكثر من اثنتي عشرة سفينة لهجوم منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في أوائل أكتوبر.

عمالقة الشحن ميرسك

وأعلنت كل من Hapag Lloyd وMediterranean Shipping Company (MSC) وCMA CGM وEvergreen عن تحويل جميع الرحلات المقررة بأثر فوري، وانضمت شركة النفط العملاقة بي بي يوم الاثنين إلى عمالقة النقل وأوقفت الشحن مؤقتًا على خلفية تدهور الأمن في البحر الأحمر.