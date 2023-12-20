أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس المكفوفين 2024 بمحافظة الإسكندرية، للفصل الدراسي الأول، الصف الثالث الاعدادي «المكفوفين»، مشيرة إلى أن الامتحانات تبدأ الأربعاء 17 يناير 2024، وحتى الثلاثاء 23 يناير.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين 2024 بالإسكندرية

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي «مدارس المكفوفين» 2024 بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالعملية الامتحانية حسب ما أعلنته مديرية تعليم الإسكندرية، بعد اعتماد المعدل الزمني للامتحانات

وتبدأ الامتحانات في تمام الساعة 9 صباحا بالشكل التالي:

- الأربعاء 2024/1/17: اللغة العربية الورقة الأولى، اللغة العربية الورقة الثانية .

- الخميس 18 يناير: اللغة الإنجليزية الورقة الأولى، اللغة الإنجليزية الورقة الثانية.

- ‏الأحد21 يناير: جبر، التربية الدينية.

الإثنين 22 يناير: دراسات الورقة الأولى، دراسات الورقة الثانية.

الثلاثاء 23 يناير: علوم ، حاسب آلي.