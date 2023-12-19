جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية.. تنطلق 17 يناير 

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول، والمقرر أن تنطلق في 17 يناير المقبل وتستمر لمدة 6 أيام حتى 24 يناير 2024 ويسبقها امتحانات المواد العملية، والتي تنعقد في الفترة من 4 وحتى 9 يناير 2024، ولن تجري الامتحانات ورقيًا لتعذر تطبيق نظام البوكليت هذا العام.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية

وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية في تصريحات لـ«الوطن» إنه من المقرر انطلاق جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القليوبية في 17 يناير المقبل بمرحلة مدارس العام والرياضي و الرياضي و الرسمي للغات اعتبارا من الساعة ال9 كالتالي:

الأربعاء 17 يناير: اللغة العربية ساعتان

الخميس 18 يناير: العلوم ساعتان

التربية الدينية ساعة ونصف

الأحد 21 يناير: اللغة الأجنبية ساعتان

التربية الرياضية ساعة لطلاب المدارس الرياضية

الاثنين 22 يناير: الهندسة ساعتان

التربية الفنية ساعتان

الثلاثاء 23 يناير: الجبر والاحصاء ساعتان

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ساعة

الأربعاء 24 يناير: الدراسات الاجتماعية ساعتان

على أن يخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي المواد العملية

وأشارت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إلى أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية المواد العملية والمستوى الرفيع مدارس التعليم العام والرياضي والرسمي للغات ينطلق كما يلي:

الخميس 4 يناير: ساعة ونصف لتدريس اللغة الأجنبية الثانية في المدارس اللغوية الخاصة والرسمية، وتدريس التربية الرياضية في المدارس الرياضية، مع تخصيص 15 دقيقة لكل طالب.

الثلاثاء 9 يناير: ساعتان ابتداءً من الساعة 8:30 صباحًا لتدريس اللغة الأجنبية الأولى للمستوى العالي في المدارس اللغوية الخاصة والرسمية.

يوم الاثنين 1 يناير 2024 مخصص لامتحان مادة الأنشطة الاختيارية، ويتم تخصيص ساعة لتقييم عملي لكل مادة مختارة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تقرر أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية» للعام الدراسي الحالي 2023-2024 ستكون بالنظام التقليدي، نظرًا لعدم القدرة على تطبيق امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت هذا العام بسبب مشاكل فنية وعدم استكمال التجهيزات اللازمة، موضحة أنه سيتم إجراء امتحانات الصف الثالث الإعدادي هذا العام بالطريقة التقليدية حتى يتم التحول التدريجي إلى نظام البوكليت في الأعوام المقبلة.

وأضافت أن نظام البوكليت يتطلب تدريبًا للمشرفين عليه وتغيير نظام العمل بالكامل في الكنترولات، وذلك ليكون أكثر دقة ويستفيد منه الجميع. ومن المقرر العمل على هذا التحول بشكل تدريجي في الأعوام المقبلة وفقًا لتوافر الإمكانيات المتاحة.