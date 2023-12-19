جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للرابع والخامس الابتدائي ببني سويف

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، للصفين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.

جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الرابع الابتدائي ببني سويف

وجاء جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الرابع الابتدائي في محافظة بني سويف كالتالي:

الأربعاء 27/ 12/ 2023: التربية الدينية ومدة الامتحان ساعة ونصف

السبت 30/ 12/ 2023: المهمات المهنية ومدة الامتحان ساعة ونصف

السبت 30/ 12/ 2023: تكنولوجيا المعلومات ict ومدة الامتحان ساعة ونصف

جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع الخامس الابتدائي ببني سويف

وجاء جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الخامس الابتدائي في محافظة بني سويف كالتالي:

الأربعاء 27/ 12/ 2023: التربية الدينية ومدة الامتحان ساعة ونصف

السبت 30/ 12/ 2023: المهمات المهنية ومدة الامتحان ساعة ونصف

السبت 30/ 12/ 2023: تكنولوجيا المعلومات ict ومدة الامتحان ساعة ونصف

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول في محافظة بني سويف

وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، أعلنت مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية للفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2023/2024، والمقرر لها أن تنطلق الامتحانات بداية من الثلاثاء 9 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 من نفس الشهر، والتي جاءت وفقاً للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.