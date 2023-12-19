جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي «مكفوفين» 2024 بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، جدول امتحانات المرحلة الإعدادية بمدارس المكفوفين 2024، للفصل الدراسي الأول، للصفين الأول والثاني الإعدادي، مشيرة إلى أن الامتحانات تبدأ الأربعاء 10 يناير 2024، وحتى الاثنين 15 يناير.

جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي للمكفوفين 2024 بالإسكندرية

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، جدول امتحانات الصف الأول والثانى الإعدادي «مدارس المكفوفين» 2024 بمحافظة الإسكندرية.

وتبدأ الامتحانات في تمام الساعة 9 صباحا بالشكل التالي:

- الأربعاء 2024/1/10: اللغة العربية الورقة الأولى، اللغة العربية الورقة الثانية.

- الخميس 11 يناير: الرياضيات والتربية الفنية.

- ‏الأحد 14 يناير: اللغة الأجنبية، التربية الدينية.

الاثنين 15 يناير: الدراسات الاجتماعية.