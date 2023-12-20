لخريجي جامعة حلوان.. سحب ملف التقديم لمعاون نيابة إدارية خلال ساعات

تبدأ النيابة الإدارية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية وذلك لخريجي كلية الحقوق من جامعة حلوان دفعة 2023، ويستمر التقديم حتي الثانية ظهرا، على أن يتم استقبال الطلبات لكل الجامعات المصرية حتي يوم 10 من شهر يناير المقبل كل جامعة حسب ما حدد لها.

موعد استقبال الطلبات

على أن تستقبل النيابة الإدارية الطلبات المقدمة من خريجي كلية الحقوق جامعة حلوان في مقر رئاسة الهيئة الموجود في عنوان مدينة السادس من أكتوبر وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية والنصف عصرا.

إتمام التسجيل الإلكتروني

وحددت النيابة الإدارية، أن يكون التقديم للأشخاص الذين أتموا عملية التسجيل الإلكتروني وذلك حسب المواعيد والضوابط التي حددتها النيابة لكل جامعة والتي كانت قد أعلنت عنها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية في وقت سابق.

لمعرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة:

https://www.facebook.com/share/p/qKs8FtJmNE6UoRMz/?mibextid=Zmo65R

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة:

https://www.facebook.com/share/p/x6sbj21XH5aMdePj/?mibextid=Zmo65R

مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط «جوجل»:

https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=ic