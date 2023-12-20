أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات المرحلة الثانوية بمدارس المكفوفين 2024 بمحافظة الإسكندرية، للفصل الدراسي الأول، الصف الأول الثانوي «المكفوفين»، مشيرة إلى أن الامتحانات تبدأ الثلاثاء 2 يناير 2024، وحتى الأربعاء 17 يناير.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للمكفوفين 2024 بالإسكندرية

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي «مدارس المكفوفين» 2024 بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالعملية الامتحانية، حسبما أعلنته مديرية تعليم الإسكندرية، بعد اعتماد المعدل الزمني للامتحانات.

وتبدأ الامتحانات في تمام الساعة 9 صباحا بالشكل التالي:

- الثلاثاء 2024/1/2: اللغة العربية الورقة الأولى، اللغة العربية الورقة الثانية.

- الخميس 4 يناير: رياضيات، فيزياء.

- ‏الأربعاء 10 يناير: الكيمياء، اللغة الفرنسية.

- السبت 12 يناير: اللغة الإنجليزية الورقة الأولى، اللغة الإنجليزية الورقة الثانية.

-الإثنين 15 يناير: تاريخ ، أحياء.

-‏الاربعاء 17 يناير: فلسفة، جغرافيا.