جدول امتحان الصف الرابع والسادس للفصل الدراسي الأول 2023 بالشرقية

كشفت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية، عن جدول امتحانات الصفين الرابع والسادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023، حيث يستعد تلاميذ الصف الرابع والسادس الابتدائي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، ويسعى الطلاب إلى معرفة جدول الامتحانات ومواعيدها ومدتها.

جدول امتحانات الصفين الرابع والسادس الابتدائي

حرصا من «الوطن» على توفير المعلومات التي يحتاج لها الطلاب وخاصة الامتحانات ننشر جداول امتحانات الصف الرابع الابتدائي والصف السادس الابتدائي.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

الاثنين الموافق 19 يناير 2923 يبدا امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة. ساعتان ونصف.

امتحان التربية الدينية، يبدأ من الساعة الحادية عشرة والنصف حتى الساعة الواحدة (ساعة ونصف).

الأربعاء الموافق 11 يناير 2023

امتحان علوم، يبدأ من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة أى ساعة ونصف.

امتحان الرياضيات، يبدأ من الساعة العاشرة والنصف حتى الساعة الثانية عشرة (ساعة ونصف).

السبت الموافق 14 يناير 2023

امتحان دراسات اجتماعية، يبدأ من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة (ساعة ونصف).

امتحان تكنولوجيا، يبدأ من الساعة العاشرة والنصف حتى الساعة الثانية عشرة (ساعة ونصف).

الإثنين الموافق 16 يناير 2023

امتحان لغة أجنبية، يبدأ من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة (ساعة ونصف).

امتحان المهارات المهنية، يبدأ من الساعة العاشرة والنصف حتى الساعة الثانية عشرة (ساعة ونصف).

خاص بالمدارس الرسمية للغات

الثلاثاء الموافق 13 يناير 2023

لغة أجنبية أولى يبدأ الامتحان من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف (ساعتان).

جدول امتحان الصف السادس الابتدائي

السبت الموافق 14 يناير 2023

امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، يبدأ الامتحان من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة ( ساعتان ونصف)

الأحد الموافق 15 يناير2023

امتحان الرياضيات، يبدأ الامتحان من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف.

امتحان لغة أجنبية، يبدأ من الساعة العاشرة والنصف حتى الساعة الثانية عشرة.

الإثنين الموافق 16 يناير 2023

امتحان العلوم، يبدأ من الساعة يبدأ الامتحان من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة.

امتحان التربية الدينية، يبدأ من الساعة العاشرة والنصف حتى الساعة الثانية عشرة

الثلاثاء الموافق 17 يناير 2023

امتحان الدراسات الاجتماعية، يبدأ من الساعة يبدأ الامتحان من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة.