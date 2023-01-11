برنامج ناطق لخدمة الطلاب المكفوفين في لجان امتحانات «ألسن المنيا»

تفقد الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، لجان ذوي القدرات الخاصة «الإعاقة البصرية» للفرقة الرابعة لقسم الإيطالي بكلية الألسن، مشيداً بتجربة الكلية ومجهوداتها في إنتاج برنامج ناطق لخدمة الطلاب من ذوي الهمم وتلبية احتياجاتهم التعليمية، وكفاءة أداء البرنامج في تقييم المخرجات التعليمية باستخدام الحاسب الآلي والاندماج الرقمي للطلاب المعاقين تحقيقاً للعدالة وعدم التمييز، والمساواة مع قرنائهم من الطلاب داخل الجامعة.

انتظام الامتحانات بكليتي الفنون الجميلة والألسن

وأجرى القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية، صباح اليوم، للاطمئنان على انتظام الامتحانات بكليتي الفنون الجميلة والألسن، والتأكد من تحقيق الانضباط داخل اللجان.

وشددت «فرحات» على المراقبين بمنع دخول الطلاب بالهاتف المحمول، أو الساعات الرقمية الذكية، والالتزام بكل الضوابط والتعليمات، وتوفير سبل الراحة للطلاب من الإضاءة والتهوية المناسبة في اللجان، وتواجد الأساتذة والمراقبين، وملاءمة اللجان للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ورافق «فرحات»، خلال الجولة الدكتورة مروة الشريعي عميد كلية الألسن، والدكتور هشام محمد حسن الجباس عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة لميس الجافي وكيل كلية الألسن لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال يحيي صدقي وكيل كلية الفنون الجميلة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور طارق محمود نبيه وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.