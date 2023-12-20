3 أيام ممطرة على محافظات مصر.. اعرف موعدها

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن 3 أيام ممطرة تضرب عددا من محافظات مصر خلال الأيام المقبلة، بدءاً من غد الخميس، وتستمر حتى يوم السبت، وهو أمر يحتاج إلى معرفته أهالي وسكان تلك المحافظات، بل والراغبون في قضاء عطلة الأسبوع بها من الوافدين إليها من المحافظات الأخرى إذ أنها تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع التي تكثر فيها حركة الانتقال.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل 3 أيام ممطرة تضرب المحافظات على رأسها الإسكندرية، وذلك من خلال ما كشفته هيئة الأرصاد الجوية في تقريرها الأسبوعي عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

أمطار يوم الخميس على المحافظات

تعود الأمطار على المحافظات بدءاً من غدا الخميس بنسبة 30% بالتحديد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية المتمثلة في «الإسكندرية، مطروح» وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر عبر «جنوب سيناء، الغردقة» وذلك على فترات متقطعة.

أمطار يوم الجمعة

يزداد نسق الأمطار على المحافظات في يوم الجمعة، من حيث الكمية إذ تصل إلى 40%، ومن حيث عدد المحافظات التي سوف تضربها فمن المتوقع سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية المتمثلة في «الإسكندرية، مطروح» وشمال الوجه البحرى «دمياط، كفر الشيخ، شرقية، غربية، المنوفية، البحيرة، الدقهلية» وذلك على فترات متقطعة.

أمطار يوم السبت

تختتم الأمطار المتوسطة يوم السبت بنفس مقدار الأمطار المتوقعة يوم الجمعة بل وعلى ذات المحافظات المذكورة خلال ذلك اليوم، على أن تعود الأوضاع إلى الاستقرار من يوم الأحد.