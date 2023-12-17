طقس الإسكندرية غدا.. أمطار نوة الفيضة الصغرى على الأبواب (فيديو وصور)

يشهد طقس الإسكندرية في الوقت الراهن تقلبات جوية تزامنا مع توقيت نوة الفيضة الصغرى، التي أدت إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر حتى الخميس المقبل.

ورصدت عدسة «الوطن»، تراكم السحب منذ قليل مع غروب اليوم وسط ارتفاع طفيف في الأمواج تزامنا مع الأيام الأولى لنوة الفيضة الصغرى التي تستمر لمدة 5 أيام.

حالة طقس في الإسكندرية غدا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية؛ فإن طقس الإسكندرية غدا يشهد استمرار التقلبات الجوية التي يصاحبها تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة ويتوقع معها سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30%.

برودة على الإسكندرية مع نوة الفيضة الصغرى

كما تنخفض درجات الحرارة لتسجل العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 13 درجة، فيما يزداد الشعور بالبرودة نتيجة الرياح التي تصل إلى 34 كيلومترا في الساعة الواحدة.

معدل ارتفاع الأمواج خلال نوة الفيضة الصغرى

كما حذرت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، الصيادين بسبب ارتفاع الأمواج التي تتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر.