14 إجراء لمواجهة أمطار ورياح نوة الفيضة الصغرى في الإسكندرية

تواجه شركتا توزيع الكهرباء والصرف الصحي بالإسكندرية، بـ14 إجراء، نوة الفيضة الصغرى بالمحافظة والمقرر أن تبدأ الثلاثاء المقبل وتستمر لمدة 5 أيام ويصاحبها رياح شمالية غربية وأمطار، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج، كما تصل سرعة الرياح لـ60 كيلو مترا في الساعة .

الإجراءات التي اتخذتها شركة الكهرباء لمواجهه الامطار

وأعلنت شركة توزيع كهرباء الإسكندرية، عبر منشور علي الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن 5 إجراءات لمواجهة التقلبات المناخية خلال فصل الشتاء للحفاظ على استقرار التيار الكهربائي وتأمين التغذية للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة، هي «تشكيل فرق طوارئ لمواجهة الأعطال ومراجعة مهمات الكهرباء - رفع درجة الاستعداد لضمان استقرار التيار الكهربائي وعدم الانقطاع بسبب الأعطال الفنية - التأكد من غلق الأكشاك وعزلها واستخدام البلاستيك في تغطية الأسقف - غلق غرف المحاولات والتأكد من عدم وجود أي منفذ يتسرب منه المياه خلال سقوط الأمطار- توفير ماكينات ديزل بجميع شركات توزيع الكهرباء لاستخدامها حال حدوث أي أعطال فنية بسبب سوء الأحوال الجوية».

إجراءات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لمواجهه التقلبات الجوية

كما كشفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن قيامها بتنفيذ 9 إجراءات واستعدادات استباقية لاستقبال نوة الفيضة الصغرى والأمطار والسيول المتوقعة في المحافظة وهي كالتالي:

- الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار وإصلاح أي تلفيات ببالوعات الأمطار.

- تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

- صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.

- وضع خطة لتمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري.

- تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة.

- التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها.

- رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء.

- التنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظة والجهات المعنية.

- مراجعة كل المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافورى والكباش.