عاجل.. أول رد من الأهلي على عروض الخليج لضم الشناوي وعبدالمنعم

رد محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على عروض الخليج من أجل رحيل محمد الشناوي، حارس الفريق، ومحمد عبدالمنعم، مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد تألق الثنائي خلال الفترة الماضية.

كولر يقدر يقول مين يمشي ومين ميمشيش

وقال الغزاوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج الهداف رفقة الإعلامي إبراهيم عبدالجواد: «الشناوي وعبدالمنعم القرارات الخاصة برحيلهم في لجنة التخطيط واللي يقول الشناوي جايله عرض وماشي ولاعب آخر جايله عرض الكلام ده لا يخرج من مجلس الإدارة نهائيا، كولر يقدر يقول مين يمشي ومين ميمشيش وبعد ذلك يكون فيه توصية للراحلين بشكل نهائي».

عروض من الدوري السعودي

وهناك عروض ليست رسمية لكل من محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث تلقى الشناوي عرضا من جانب نادي ضمك السعودي فيما تلقى عبدالمنعم هو الآخر عرضا سعوديا للرحيل عن القلعة الحمراء.