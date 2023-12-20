مفاجأة.. نادٍ سعودي يرفض عودة محمد الشناوي إلى مصر| عاجل

كشفت مصادر عن تمسك نادي ضمك بضم محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، بعد تألقه في كأس العالم للأندية خلال مباراتي الاتحاد في ربع نهائي البطولة وفلومينينسي بنصف النهائي.

وأضاف مصدر بالنادي السعودي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن الجهاز الفني أبلغ مجلس الإدارة بحاجتهم لحارس مرمى في يناير، وأن الأولوية ستكون لحارس منتخب مصر.

وتابع: «نادي ضمك يضغط بقوة على محمد الشناوي من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لدرجة أنهم يرغبون في إنهاء كل شيء وهو في السعودية وعدم عودته لمصر من جديد واستمراره مع الفريق كون انتقالات يناير على الأبواب».

وأكد: من خلال متابعتنا للأمر الحارس في الوقت الحالي يضغط على إدارة الأهلي من أجل الرحيل ولو لموسم على سبيل الإعارة.

ضمك رفض ضم حارس عالمي بسبب الشناويوأكمل: النادي رفض ضم حارس من أحد الدوريات الأوروبية الكبرى وأكد بأن الهدف الأول بالنسبة لهم محمد الشناوي.

محمد الشناوي تلقى من قبل عروض عديدة من أجل الرحيل إلا أن إدارة الأهلي كانت ترفض في كل مرة بسبب تلاحم البطولات والمشاركات الكبيرة التي يرغب النادي في تحقيق المردود الجيد من خلالها إلا أن الحارس الدولي يرى بأن هذه هي الفرصة الجيدة والوقت المناسب للرحيل عن القلعة الحمراء ولو على سبيل الإعارة.