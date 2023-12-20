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فصل الكهرباء عن منطقة الكوثر بالغردقة لمدة 5 ساعات اليوم للصيانة

كتب:

شاذلى عبدالراضي
07:59 ص | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
التيار الكهربائي ارشيفية

التيار الكهربائي ارشيفية

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة تقسيم الكوثر اليوم الأربعاء، لمدة خمس ساعات لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

فصل التيار الكهربائي في الغردقة 

وأشار مركز عمليات محافظة البحر الأحمر في بيان صحفى، إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، وذلك لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، بناء على تعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

سبب فصل التيار الكهربائي بالغردقة 

وكشف بيان غرفة عمليات البحر الأحمر أن فصل التيار الكهربائي يكون بالتنسيق مع شركة كهرباء القناة بالبحر الأحمر وأجهزة مدينة الغردقة لعمل الصيانة يتم وفقا لجدول الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية ونقل الأحمال توزيعها على المناطق، وذلك بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بشكل مفاجئ. 

والتنسيق في تحديد وقت الصيانة الدورية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية مساء على أن يعود التيار فور الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية، وذلك بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

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