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فنادق الغردقة تستعد للاحتفال برأس السنة.. الحجوزات تخطت 90%

كتب:

شاذلى عبدالراضي
12:24 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
فندق سياحي بالغردقة

فندق سياحي بالغردقة

أيام قليلة ونستقبل رأس السنة الميلادية واستعدت الفنادق والمنتجعات السياحية لتجهيزات الاحتفالات في الغردقة في يوم استثنائي شهد إقبالا كبيرا على الحجوزات التي تخطت نسبة 90%، من حوالي 15 جنسية أجنبية، في مقدمتهم الألمان والروس والإيطاليين.

تجهيز احتفالات رأس السنة

وقال محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إن فنادق الغردقة استعدت للاحتفال برأس السنة بتجهيز خيمة خاصة.

رأس السنة يوم استثنائي في فنادق الغردقة

واوضح الخبير السياحي بأن أسعار ليلة راس السنة بفنادق الغردقة تزيد عن الأسعار المعتادة للفنادق عن باقي العام، مفسرا ذلك بأنه يوم استثنائي تبدأ فيه الاحتفالات مبكرًا بمهرجان الشواطئ ثم حفلة مسائية وتوزيع هدايا ثم عشاء خاص، وحفل يستمر حتى الساعات الأولى من السنة الجديدة.

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بقلم شاذلى عبدالراضي