أسعار فنادق الغردقة استعدادا لرأس السنة.. إقبال كبير على الحجوزات

تستعد أجهزة مدينة الغردقة لاحتفالات رأس السنة، حيث توافد الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية على فنادق الغردقة في ليلة رأس السنة، إذ تشهد إقبالا كبيرا على الحجوزات وأعلنت عدد من الفنادق انها كاملة العدد في رأس السنة.

أسعار ليلة رأس السنة

وأشار أبو المجد على نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن أسعار الفنادق في ليلة راس السنة تختلف عن مثيلاتها خلال أسبوع احتفالات رأس السنة، لافتاً إلى أن سعر ليلة رأس السنة بفنادق الغردقة يزيد بمقدار 1200 جنيه عن أي ليلة في نفس الأسبوع.

الإحتفال برأس السنة

وأوضح علي سبب زيادة أسعار ليلة رأس السنة بفنادق الغردقة أن السعر في هذا اليوم يشمل رسوم دخول حفلة رأس السنة ويضم عشاء خاص ومشروبات أعدت خصيصا لهذه المناسبة التي يحتفل بها العالم وتستمر الاحتفالات في خيمة رأس السنة حتى بداية السنة الجديدة.

وأشار محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن فنادق الغردقة تلقت عددا كبيرا من الحجوزات ليلة رأس السنة من مختلف الجنسيات الأجنبية ومن المتوقع أن تكسر نسبة الإشغالات حاجز 95% يتقدمهم الألمان.