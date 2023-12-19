مهرجان الجونة والكريسماس يرفعان نسبة إشغالات فنادق الغردقة

تستقبل مدينة الغردقة آلاف الزائرين من المصريين والأجانب، تزامناً مع فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورة استثنائية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني والذى يقام بمنتجع الجونة شمال المدينة السياحية، وتستمر فعاليته حتى الخميس المقبل 21 ديسمبر بحضور نجوم الفن والمشاهير وشخصيات عامة.

ارتفاع الإشغالات بفنادق الغردقة

وأشار عصام علي الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة، تزامنًا مع فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، خاصة الفنادق والمنتجعات السياحية والشاليهات بمنطقة الجونة، التي تشهد توافدًا كبيرًا من متابعي وزائري المهرجان السينمائي الدولي.

مهرجان الجونة السينمائي الدولي

وكشف الخبير السياحي في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ منطقة الجونة تضم أكثر من 12 فندقًا ومنتجعًا سياحيًا ومئات الشاليهات، وتشهد ارتفاعًا في نسبة الإشغالات تزامنًا مع انطلاق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وقرب احتفالات رأس السنة الميلادية.

وأضاف الخبير السياحي، أنَّ ورش عمل مهرجان الجونة السينمائي الدولي شهدت توافدًا كبيرًا من مختلف الجنسيات والأعمار، بحضور عدد من الممثلين والمخرجين المؤلفين في دورته السادسة والاستثنائية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث الجارية في فلسطين.