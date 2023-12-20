فنادق الغردقة تستعد للاحتفال بالكريسماس.. حفلات وهدايا مجانية

تستعد فنادق الغردقة للاحتفال بالكريسماس بتجهيزات خاصة وإعداد «خيمة الكريسماس» في المناطق المفتوحة وعلى حمامات السباحة إذ تبدأ الاحتفالات يوم الكريسماس مبكرًا منذ الصباح بتوزيع الهدايا على النزلاء، وتوزيع الورود الحمراء بالغرف وتشغيل الموسيقى في مكبرات الصوت بالمذياع الداخلي للفنادق وبرامج صباحية ومسائية ثم حفل السهرة في الخيمة.

هدايا مجانية في احتفالات الكريسماس بالغردقة

وقال محمد حمدي مدير فندق سياحي في الغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفنادق تستعد لاحتفالات الكريسماس بمشاركة السائحين الأجانب من جنسيات مختلفة.

وأوضح «حمدي» أن الاحتفالات تبدأ صباح يوم الكريسماس بتوزع الهدايا المجانية على النزلاء وتوزيع الورود الحمراء في الغرف ثم برامج صباحية على الشواطىء وحمامات السباحة حفلات مسائية، ثم حفلة السهرة في خيمة الكريسماس الشهيرة، والتي تضم بوفيه خاص وفقرات فنية موسيقية واستعراضية.

سياح من 15 جنسية أجنبية

في السياق، قال سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر إن هناك ارتفاعًا في نسبة الإشغالات بالفنادق تزامنًا مع قرب احتفالات الكريسماس، لافتاً إلى أن أكثر من 15 جنسية أجنبية تحتفل بالكريسماس بفنادق الغردقة، يأتي في مقدمتهم الألمان والروس والإنجليز والإيطاليين وبولندا والتشكيك.

وأكد «جمعة» استعدادات فنادق الغردقة بكافة التجهيزات وإعداد خيمة الكريسماس وتزيينها بالأنوار ومجسمات بابا نويل والورود الحمراء، بينما شهد محيط الفنادق والمنشآت السياحية تشديدات أمنية وإجراءات احترازية مشددة.