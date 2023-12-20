جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي «تلمذة صناعية» في الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية، للفصل الدراسي الأول، الصفين الأول والثاني الثانوي، تلمذة صناعية لطلاب التربية الفكرية، مشيرة إلى أن الامتحانات تبدأ 9 يناير 2024، وحتى 10 من نفس الشهر، ومن المعروف إن المدارس الفكرية هي مدارس تربية خاصة ويدرس الطلاب فيها مواد أقل من طلبة المدارس العادية.

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 بالإسكندرية

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تلمذة صناعية 2024 بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالعملية الامتحانية حسب ما أعلنته مديرية تعليم الإسكندرية، بعد اعتماد المعدل الزمني للامتحانات.

تبدأ الامتحانات 9 صباحا كالتالي:

- الثلاثاء 2023/1/9: اللغة العربية من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 11- التربية الدينية

من الساعة 11.30 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهرا

الأربعاء 2024/1/10: الرياضيات من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا - مجالات مهنية من الساعة 11.30 صباحاً وحتى الساعة 1.30 ظهراً

تجري امتحانات التربية الخاصة بنفس المدارس التي يدرس بها الطلاب.