أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات المرحلة الإعدادية بمدارس «المكفوفين، التربية الخاصة» 2024 بمحافظة الإسكندرية، للفصل الدراسي الأول، الصف الأول والثانى والثالث الإعدادي، إعداد مهنى «الفكرية،تربية خاصة»، وأشارت إلى أن الامتحانات مدتها يومان فقط، تبدأ الثلاثاء 2 يناير 2024، وحتى الخميس 4 يناير.

جدول امتحانات المرحلة الإعدادية المهنية «الفكرية» 2024 بالإسكندرية

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، جدول امتحانات الصف الأول والثانى والثالث الإعدادي المهنية «الفكرية،تربية خاصة» 2024 بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالعملية الامتحانية حسب ما أعلنته مديرية تعليم الإسكندرية، بعد اعتماد المعدل الزمني للامتحانات.

وتبدأ الامتحانات في تمام الساعة 9 صباحا بالشكل التالي:

- الثلاثاء 2024/1/9: اللغة العربية، التربية الدينية.

- الأربعاء 10 يناير: الرياضيات، مجالات مهنية