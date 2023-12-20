«الاتصالات»: مستعدون لتوفير 8 آلاف منحة لجامعة القاهرة ضمن «رواد مصر الرقمية»

قال الدكتور هشام فاروق مستشار وزير الاتصالات لشؤون التطوير التكنولوجي والمسؤول عن مبادرة رواد مصر الرقمية، إن الوزارة على استعداد لتوفير فرص توظيف لخريجي المبادرة، كما وعد بتوفير 8000 منحة بالمجان لجامعة القاهرة بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة للهيئة المعاونة في كلية التجارة.

وقدم فاروق خلال مشاركته في ندوة بعنوان التدريب المنتهي بالتوظيف، وأدارها الدكتور هشام البحيري وذلك بحضور لفيف من الأساتذة والطلاب عرضا متكاملا عن مبادرة رواد مصر الرقمية، لافتا إلى أنها مجانية بالكامل لمدة 6 أشهر، موضحا أن كليات التجارة مخصص لها عدد 17 برنامجا من بين 67 برنامجا في وزارة الاتصالات.

وأكد أن وزارة الاتصالات تعتبر كليات التجارة من الكليات التي لها وزن كبير من ضمن 4 مجالات رئيسة للتدريب.