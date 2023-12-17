وزير الاتصالات يتفقد أعمال إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا»

تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعمال إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» بقصر الملك فؤاد الأول بكفر الشيخ الذى تقيمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الإبداع التكنولوجي وريادة الاعمال، وتنمية مهارات شباب المحافظة، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمي في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الوزارة تخطط لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات

ويأتي إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية كفر الشيخ في إطار خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات وإقامة مركز في كل محافظة لتدريب وتأهيل الكوادر الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولتهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمى وريادة الأعمال، حيث تم حتى الآن إنشاء 20 مركزا ومستهدف الوصول إلى 26 مركزا بنهاية عام 2024.

واستمع الدكتور عمرو طلعت، إلى شرح تفصيلي من المهندس أحمد حسين القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الهندسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول الأعمال الإنشائية ونسب التنفيذ؛ وأكد وزير الاتصالات على ضرورة الالتزام بتنفيذ عمليات تطوير المبنى التاريخي مع الحفاظ على القيمة التراثية والطراز المعماري للمبنى.

وجرى إنشاء قصر الملك فؤاد الأول في عام 1927؛ ويأتى مشروع تحويل القصر إلى مركز إبداع مصر الرقمية تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الأوقاف المصرية، ومحافظة كفر الشيخ.

برامج تدريبية على كافة مراحل الإبداع وفي مختلف التخصصات التكنولوجيا

وسيتيح مركز إبداع مصر الرقمية كفر الشيخ برامج تدريبية على كافة مراحل الإبداع وفي مختلف التخصصات التكنولوجيا مما يسهم في اعداد كوارد رقمية من الشباب بالمحافظات وتمكينهم من الحصول على فرص عمل متميزة، واحتضان الافكار الخلاقة والمشروعات الناشئة.

وخلال الجولة التفقدية استمع الدكتور عمرو طلعت لشرح حول جهود محافظة كفر الشيخ في التحول الرقمي وربطها بمصر الرقمية ومنظومة حصر أملاك الدولة والرقم القومي الموحد للعقارات.