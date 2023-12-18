رئيس جامعة القاهرة يهنئ الرئيس السيسي لانتخابه رئيسًا للبلاد لفترة جديدة

بعث الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالأصالة عن نفسه وباسم مجلس الجامعة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة تنعم فيها البلاد بالأمن والاستقرار والبناء، وتظل مصر في موقع الريادة عربيًا وإقليميا ودوليا.

نتيجة غير مسبوقة

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الشعب المصري اختار الرئيس السيسي بوعي أبنائه وحسهم الوطني بنسبة مشاركة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية، والجامعة كجزء من منظومة التعليم العالي في مصر شهدت منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الدولة تحقيق طفرات على جميع المستويات التعليمية والبحثية، وامتلكت برعاية القيادة السياسية كل مقومات المنافسة العالمية.

حضور كثيف للناخبين

جدير بالذكر، أن المجتمع الأكاديمي بجامعة القاهرة شهد خلال فترة الانتخابات الرئاسية بالداخل حضورًا كثيفًا من منسوبي جامعة القاهرة للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.