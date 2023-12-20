تحرير 60 محضر إشغال طريق في البحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن رفع 603 حالات إشغال، كما تم تحرير 45 محضرًا بدمنهور في عدة مناطق هي: «الجمهورية، الشاذلي، عرابي، سيدى عمر، خلف النادي، افلاقه، الأتوبيس، الجيش»

حملة في شوارع دمنهور

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص حملة مكبرة بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والأسواق، أسفرت عن رفع 33 حالة إشغال طريق وتحرير 15 محضر إشغال طريق مخالف.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد برفع 25 حالة إشغال، ومن جهتها ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركة المرورية.

تأتي حملات إزالة الإشغالات في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.