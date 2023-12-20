فيلم «شماريخ» يتصدر شباك التذاكر بـ14 مليونا و521 ألف جنيه

نجاح كبير حققه الفنان آسرا ياسين بفيلمه «شماريخ»، الذي يُعرض حاليا بدور العرض، وتصدر المركز الأول بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

إيرادات فيلم شماريخ

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم «شماريخ» حقق أمس 622 ألف جنيه، ليصبح إجمالي إيرادات الفيلم خلال أسبوعين نحو 14 مليونا و521 ألف جنيه، ليتصدر قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما منذ انطلاق عرضه.

قصة فيلم «شماريخ»

وتدور قصة فيلم «شماريخ» في إطار يحمل مزيجًا من الأكشن والرومانسية والتشويق والإثارة، حول شاب يسعى لإجبار والده على الاعتراف به، وخلال فترة تعاونه معه في بعض الأعمال المخالفة للقانون، يجد نفسه متورطًا في حب فتاة عليه التخلص منها.

أبطال فيلم شماريخ

يشارك في بطولة الفيلم آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، أدم الشرقاوي، تأليف وإخراج عمرو سلامة، كما شهد آخر ظهور للفنان مصطفى درويش الذي توفى في شهر مايو الماضي قبل استكمال تصوير مشاهده.