«صحة الدقهلية»: الكشف على 1920 مريضا في قافلة علاجية بالمناطق النائية

قال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة، جرى تنظيم قافلة طبية في قرية الخليج، وقعت الكشف الطبي على 1920 مريضا.

وقال بيان صادر عن مديرية الصحة بالدقهلية، إن القافلة ضمت 12 عيادة بينها 6 متنقلة، وهي كالتالي: «2 باطنة، رمد، جراحة، نساء وتنظيم أسرة»، فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray، وجرى الكشف على «باطنة 333 حالة، وأطفال 308 حالات، وجراحة 171، وجلدية 195 مريضًا، وأسنان 189 حالة، ورمد 174، وأنف وأذن 173حالة، وعظام 204 حالات، ونساء 69 حالة، وتنظيم أسرة 104 حالة»، كما تم إجراء عدد 325 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 79 حالة أشعة عادية وموجات صوتية بالإضافة إلى فحوصات لـ 127 مريضًا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم.

تحويل 23 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة

وتابع بيان المديرية بأنه جرى تحويل 23 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 25 قراراً للعلاج على نفقة الدولة، وحرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 38 ندوة تثقيفية، و140 حالة استبيان، مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.