«صحة الدقهلية»: إجراء جلسات علاج طبيعي لـ33 ألف شخص خلال أسبوعين

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إجراء جلسات علاج طبيعي لـ33 ألف شخص، خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى عقد 12 اجتماعا فنيا، وتكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

جهود العلاج الطبيعي في الدقهلية

وأضاف «مكين»، في بيان، أن عقد جلسات العلاج الطبيعي في محافظة الدقهلية جاءت في إطار توفير جميع الخدمات بكل التخصصات، والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.

25 قسما

وأضاف، أن الجولات تضمنت تفقد 25 قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات المطرية، وشربين، وأجا، وميت غمر، ودكرنس.

استقبال 11757 حالة

وكشف الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعي، أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات بلغ نحو 11757 حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى نحو 33 ألف جلسة، من بينها 3652 لمرضى الغسيل الكلوي.

وأوضح «عبد المنعم»، أن عدد جلسات الداخلى بلغ 1820جلسة، وما يقرب من 1362 جلسة أطفال، من بينها 201 حالة بعناية الأطفال، و143 جلسة بالحضانات، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعي وحضانات الأطفال وعنايتها.