«التموين»: زيادة عدد معاملات السجل التجاري إلى 3.6 مليون في 2023

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن عدد معاملات السجل التجاري منذ بداية العام الجاري وحتى الآن بلغت ما يقرب من 3.6 مليون، مقارنة بعدد 2.5 مليون معاملة في نفس الفترة من عام 2021.

تطوير مكاتب السجل

وأشار إلى أن ذلك يرجع إلى نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمات السجل عبر بوابة مصر الرقمية، وأيضا إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد.

وأضاف أنه جرى إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، لافتا إلى أنه في إطار التحول الرقمي قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا.

إتاحة 14 خدمة للسجل التجاري

ولفت إلى أنه جرى إتاحة أيضا 14 خدمة للسجل التجاري عبر بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، و طلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات «تعديل بيانات، حذف رقمى القومي» أيضا، إضافة منشأة إثبات رقمي القومي على المنشأة كذلك خدمة حجوزاتي، وخدمة طلب قيد منشأة فردية، وطلب شهادة سلبية، وأيضا تقديم مستندات للفحص الأمني المسبق، كما تم إتاحة أيضًا عدد 12 خدمات لا مركزية يتم الحصول عليها من أي مكتب سجل تجارية، وهي: «مستخرج ، شهادة بيانات، استدلال، استعلام، تجديد، قيد الفروع، ختم الدفاتر، عدم الالتباس، شهادة سلبية، نقل قيد، إلغاء فرع، رهن لقيد استثمار».