13 فئة مهددة بوقف بطاقات التموين.. منها أصحاب السيارات الحديثة

قالت الدكتورة شيماء عسكر، مدير إدارة البطاقات التموينية بمديرية التموين في محافظة الشرقية، إن هناك حالات تتسبب في وقف العمل ببطاقة التموين، مشيرة إلى أن هناك بعض الفئات الاستثنائية يتم مراجعتها.

ما الفئات التي سيتم حذفها من بطاقات التموين؟

وتستعرض «عسكر» الفئات التي سيتم حذفها من بطاقة التموين، كالتالي:

1- في حال حيازة المواطن أرضا زراعية تتجاوز مساحتها 10 أفدنة.

2- امتلاك المواطن سيارة حديثة، أو امتلاكه أكثر من سيارة موديل قديم.

3- حصول المواطن على راتب كبير من وظيفة حكومية.

4- إذا تخطت فاتورة كهرباء المواطن ألف جنيه.

5- إذا كان المواطن يستخدم فاتورة هاتف محمول كبيرة.

6- إذا كان المواطن لديه أبناء ملتحقين بمدارس مرتفعة التكاليف.

7- عدم صرف المواطن حصصه التموينية لمدة 6 أشهر متتالية.

8- إذا قام المواطن بالتعدي على أرض زراعية بالبناء عليها.

9- في حال سفر أحد الأفراد المدرجين بالبطاقة ولم يحذف.

10- امتلاك شركة رأس مالها كبير.

11- أن يكون من أصحاب الصادرات أو الورادات المرتفعة.

12- في حالة وفاة أحد المستحقين المدرجين بالبطاقة ولم يحذف.

13- تسديد قيمة مضافة مرتفعة وذلك لأصحاب الأعمال.

وقف البطاقة التموينية لتحقيق العدالة الاجتماعية

وأوضحت «عسكر»، أنه يتم وقف البطاقات التموينية لهذه الفئات لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتم منعهم من الحصول على السلع التموينية، كونها فئات غير مستحقة، بينما يتم صرف الخبز لها فقط.