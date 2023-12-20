مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية: الشتاء ذروة موسم نزلات البرد والإنفلونزا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الإصابة بفيروسات كورونا في مصر لا تزال موجودة لكنها ضعيفة، وجميع أعراضها متشابهة، وهي: «كسور في الجسم، واحتقان في الزور، واتساع في درجة الحرارة، وصداع وحالة خمول».

زيادة الإصابات بفيروس الجهاز التنفسي

وأضاف في تصريحات لـ«تليفزيون الوطن» أن فترة التحول من فصل الخريف إلى الشتاء تزداد الإصابات بفيروسات الجهاز التنفسي، قائلا: «الناس بتقفل كل شيء عشان الجو برد وده بيكون من أحد عوامل الإصابة».

وتابع: «هناك خليط ما بين الاصابة بفيروس كورونا، وفيروس الإنفلونزا الموسمية، وفيروسات المخلوي، وفيروسات الإصابة بجهاز التنفسي».