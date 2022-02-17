الصحة النفسية: حفظ القرآن من طرق تنشيط الذاكرة والوقاية من «ألزهايمر»

قالت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن «ألزهايمر» يصيب كبار السن في مرحلة الشيخوخة، لكنه لا يصيب كل شخص كبير في السن، ويمكن الوقاية منه، موضحة أن المرض مميز للغاية، ويُحدث اضطراب في الذاكرة القريبة.

وأضافت «عبد المقصود» عبر مقطع فيديو بثته وزارة الصحة على موقعها الرسمي، أن مريض ألزهايمر يعاني من نسيان الطعام الذي تناوله في الصباح، أو الشخص الذي قابله بالأمس، أو المكان الذي أخفى فيه أمواله، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يكون المرضى لديهم شكوك وضلالات بأن هناك من يضطدهم، أو يريد أن يأذيهم أو يسرقهم.

علامات وأعراض مرض الزهايمر

وحددت «عبد المقصود» أهم علامات مرضى ألزهايمر، أبرزها اضطراب الذاكرة قريبة المدى، وفقدانه القدرة على تمييز المكان، وهو ما يجعل الكثير من المرضى يُفقدون في الشوارع إذا خرجوا بمفردهم، مشيرة إلى أن مرض ألزهايمر لا يؤثر دائما على الذاكرة بعيدة المدى، والكثير من المواطنين يستعجبون أن المرضى يمكنهم تذكر المواقف القديمة.

طرق الوقاية من مرض ألزهايمر

وأشارت «منن» أنه ينبغي على الشخص المسن أو كبير السن أن يقوم بشكل دائم بتنشيط العقل أو قدرته المعرفية، من خلال حل الكلمات المتقاطعة أو السودكو، أو القراءة بشكل أكثر، مع حفظ القرآن لتنشيط العقل والذاكرة.

علاج مرض ألزهايمر

وتابعت «منن» أن علاج أكثر الأدوية هو توقف تدهور المرض حتى يبقى المريض محافظ قدر الاستطاعة على كمية الخلايا السليمة في عقله، مؤكدة أنه يجب علينا تنظيم الحياة حوله، ويجب أن المكان الموجود فيه ثابت ومُرتب وفقا لترتيبه، ويُفضل أن يبقى في منزله دون التنقل بين أكثر من مكان.