أسعار البيض في الأسواق اليوم الأربعاء 20-12-2023

استقرت أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق والمحلات والمزارع الخاصة بالإنتاج، ومؤخرا اتجه سعر كرتونة البيض للانخفاض بشكل كبير، خاصة مع استمرار العمل بمبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية.

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض وفق بيانات مجلس الوزراء وبورصة الدواجن والتي تم تحديدها من قبل مبادرة الحكومة لخفض الأسعار بـ115 جنيهًا في المزارع، ويصل إلى المستهلك بسعر أعلى قليلا نظرا لمصاريف النقل من التجار والمزارع، وزيادة الحلقات الوسيطة بين المزرعة والتاجر وهامش الربح.

أسعار البيض الأبيض

وجاءت أسعار البيض الأبيض في الأسواق المحلية للمستهلك بقيمة تتراوح بين 125 و135 جنيهًا، وفق بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

وسجلت أسعار البيض الأحمر اليوم في البورصة المحلية 120 جنيهًا للطبق، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 130 و150 جنيهًا.

أسعار البيض البلدي اليوم

ومن جهة أخرى، سجلت أسعار البيض البلدي اليوم في الأسواق والمزارع، إذ سجل الطبق 135 إلى 140 جنيها.

وترتفع الأسعار بشكل دائم للمستهلك وفي الأسواق المحلية عن السعر المعلن في بورصة البيض الرئيسية والمزارع والشركات المنتجة، وتختلف في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 5 و20 جنيهًا للكرتونة.