أسعار البيض اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 في مصر

شهدت أسعار البيض اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، في الأسواق المصرية، استقرارا نسبيا، حيث سجل متوسط سعر طبق البيض البلدي نحو 149.96 جنيه للمستهلك، كما سجل متوسط سعر طبق البيض الأبيض بالنسبة للمستهلك نحو 135.76جنيه، كما سجل متوسط سعر طبق البيض الأحمر نحو 138.73 جنيه، بحسب آخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار البيض اليوم السبت 16 -12-2023، في بورصة الدواجن، والمزارع والأسواق.

أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن أسعار البيض اليوم مستقرة شكل جيد، لجميع الأنواع، حيث استقر سعر طبق البيض البلدي، ليتراوح ما بين 139 إلى 140 جنيها في المزرعة، ويصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 145 إلى 147 جنيها.

سعر طبق البيض اليوم

واستقر سعر طبق البيض الأبيض اليوم السبت، حيث يتراوح بين 120 إلى 121 جنيه في المزرعة، ويصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 125 إلى 126، كما يتراوح سعر طبق البيض الأحمر ما بين 121 إلى 122 جنيها، في المزرعة، ويصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 127 إلى 130 جنيها، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.