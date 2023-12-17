أسعار البيض اليوم الأحد 17-12-2023 في الأسواق.. «الكرتونة بكام»؟

أعلنت بورصة البيض عن أسعار البيض اليوم الأحد 17-12-2023، في الأسواق المصرية، نحو 123 جنيهًا بالنسبة لكرتونة البيض الأبيض تسليم أرض المزرعة يضاف إليها هامش الربح لتجار التجزئة وتُكلفة النقل قبل بيعها للمستهلك.

«الوطن» تستعرض أسعار البيض اليوم الأحد 17 -12-2023، في بورصة الدواجن، والمزارع والأسواق.

أسعار البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأحد 17 -12-2023 نحو 123 جنيها في المزارع مقارنة بالأسعار المعلنة أمس السبت، وفق الأسعار بالبورصة المحلية للبيض، وهي ذات الأسعار المعلنة في مبادرة الحكومة لخفض الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار البيض الأبيض للمستهلك

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض في الأسواق المحلية للمستهلك 136 جنيها، مقارنة بأسعار أمس 137 جنيهًا، وفق بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر للمستهلك

وسجلت أسعار البيض الأحمر اليوم بالبورصة 127 جنيها للطبق، حيث يُباع طبق البيض الأحمر للمستهلك بسعر 138 جنيها للكرتونة، مقارنة بـ140 جنيها أمس.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم للمستهلك

وتختلف أسعار كرتونة البيض عن السعر المعلن ببورصة البيض الرئيسية والمزارع والشركات المنتجة، بحسب مكان البيع، وقد تصل إلى المستهلك بسعر 150 جنيها.