أسعار البيض اليوم الاثنين.. اعرف الطبق بقى بكام

شهدت أسعار البيض اليوم الاثنين، تراجعا طفيفا في الأسواق والمحلات، وكذلك المزارع الخاصة بالإنتاج، وخلال الأيام الماضية اتجهت سعر كرتونة البيض للانخفاض بشكل كبير، وهو ما يستمر حاليا خاصة في البيض البلدي، إذ جاء ذلك استمرارًا بالعمل بمبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية.

أسعار البيض اليوم

وتقدّر سعر كرتونة البيض الأبيض وفق بيانات مجلس الوزراء وبورصة الدواجن بـ115 جنيهًا في المزارع، ويصل إلى المستهلك بسعر أعلى قليلا نظرا لمصاريف النقل من التجار والمزارع، وزيادة الحلقات الوسيطة بين المزرعة والتاجر وهامش الربح.

أسعار البيض الأبيض

وسجّلت أسعار البيض الأبيض في الأسواق المحلية للمستهلك سعر يتراوح بين 125 و135 جنيهًا، وفقا لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

وجاءت أسعار البيض الأحمر منخفضة اليوم في البورصة المحلية إذ سجلت 121 جنيهًا للطبق بدلا من 123 جنيهًا، بينما يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 130 و150 جنيهًا.

أسعار البيض البلدي اليوم

ومن جهة أخرى، سجلت أسعار البيض البلدي اليوم في الأسواق والمزارع، إذ سجل الطبق في المزارع 135 جنيها بدلا من 138، ما سينعكس على الأسعار للمستهلك.

وتزيد الأسعار من السعر المعلن في بورصة البيض الرئيسية والمزارع والشركات المنتجة عن السعر الذي يصل للمستهلك في السوق المحلية للمستهلكين، إذ تختلف في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 5 و20 جنيهًا للكرتونة.