توزيع 266 نظارة بالمجان في قافلة طبية بالشرقية

نفذت الإدارة الصحية بمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية قافلة طبية بالوحدة المحلية ببني هلال، في العديد من التخصصات الطبية، تحت إشراف من وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام شوقي مسعود بالتعاون مع اللجنة العليا بمجلس الوزراء وبنك الشفاء المصري.

توفير 266 نظارة بالمجان

تم توفير عدد 266 نضارة للحالات التي تم توقيع الكشف عليها ضمن القافلة الطبية، إذ قامت اللجنة العليا بمجلس الوزراء بالتعاون مع بنك الشفاء المصري القائم على تنظيم القافلة وتم توزعها اليوم بقرى الوحدة المحلية ببنى هلال على المستحقين بعد توقيع الكشف الطبي عليهم فى القافلة.

إجراء عمليات رمد جراحية بالمجان

فيما تم حصر الحالات من المواطنين الذي تستدعي حالاتهم إجراء عمليات جراحية والذين قدموا الأوراق والمستندات اللازمة وتقرير الحالة الصحية لتحديد موعد العمليات اللازمة لهم.

يأتي ذلك في إطار تعاون ثلاثي بين وزارة الصحة وبنك الشفاء المصري ومجلس الوزراء لتقديم الرعاية الطبية بالمجان للمواطنين خاصة أولئك الذين يقيمون في المناطق البعيدة في القرى والمراكز.