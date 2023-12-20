«8 الصبح» يشيد بملف «الوطن» عن أبطال «المشهد الانتخابي» في مصر

أشاد برنامج «8 الصبح» المذاع على شاشة dmc، تقديم الإعلاميتين آية جمال الدين، وأسماء مصطفى، بملف «الوطن» بعنوان أبطال «المشهد الانتخابي»، والذي يتحدث عن خروج مشهد الانتخابات الرئاسية بهذا الوجه المشرف.

مشهد تاريخي من حيث نسبة الإقبال

يقول الكاتب الصحفي شحاتة سلامة خلال استضافته عبر قناة dmc، إننا كنا أمام مشهد تاريخي من حيث نسبة الإقبال الرهيبة، بحوالي 44 مليون مواطن مصري من أصل 67 مليون، أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية هي الأهم في مسار الدولة المصرية.

وأوضح أن نسبة المشاركة لها دلالة رئيسية، لأن هذا الشعب المصري هو شعب واعي، وبطل المشهد الانتخابي بلا منازع، بمشاركة مختلف الأطياف لتوصيل رسالة للعالم بأكمله أنه واعي بالمخاطر التي تحيط بدولة مصر، وأن ماحدث في 2011 باختطاف الدولة المصرية، كنا في غفوة من الزمن لن يتكرر ولن يحدث مرة أخرى.