«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» حول لقاءات السيسي على هامش «COP28»

عرضت قناة extra news الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والخاص بلقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش «COP28» المنعقد بالإمارات، بعنوان «الرئيس السيسي يشهد انطلاق مؤتمر تغير المناخ cop28 في الإمارات»، وآخر بعنوان «السيسي يلتقي عددا من الملوك والرؤساء والمسؤولين على هامش قمة المناخ cop28»، وأيضا بعنوان «الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الياباني في دبي على هامش cop28».

جهود مصر المكثفة في ملف الأزمة بغزة

قال الكاتب الصحفي شادي زلطة، إن مختلف الدول حاليا ترى الجهود الكبيرة والمكثفة التي تبذلها مصر في إطار ملف الحرب على غزة، مشيرا إلى أن دول العالم بات لها الأمر واضحا جهود مصر الكبيرة سواء لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، فضلا عن جهودها لمحاولة إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة.

جهود مصرية

وأضاف خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن دول العالم ترى أن مصر تبذل جهودا كبيرة لوقف توسع نطاق الحرب في المنطقة، والحفاظ قدر الإمكان على الأمن والاستقرار الإقليمي، وهذا يعكس حجم الثقة التي تتمع بها مصر فيما يتعلق بملف الحرب على غزة تحديدا.