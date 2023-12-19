«8 الصبح» يبرز ملف «الوطن» عن مشروعات التنمية في مصر: بلغت 9.4 تريليون جنيه

عرض برنامج «8 الصبح» من تقديم الإعلامية أسماء يوسف، على قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بمشروعات التنمية الكبرى داخل مصر، بعنوان «التنمية في كل شبر.. 9.4 تريليون جنيه حجم الإنفاق على المشروعات الكبرى».

تحسين جودة حياة المواطن

قال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر إنه جرى إنفاق 9.4 تريليون جنيه من أجل تحسين جودة حياة المواطن المصري في مختلف المجالات، ومن المستحيل تحقيق تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو غيرهما بأي قطاع أو جذب استثمارات بدون مشروعات البنية التحتية، موضحا أن هناك 800 مليار جنيه جرى إنفاقهم في مشروع تنمية الريف المصري «حياة كريمة» وتحسين حياة المواطنين بصورة مباشرة.

60 مليون مستفيد من «حياة كريمة»

وأضاف خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية أسماء يوسف عبر فضائية «DMC» أن 60 مليون مواطن مصري يستفيد من مشروعات «حياة كريمة» بمراحله المختلفة، متابعا أن مصر تشهد تنمية حقيقية على كل شبر في أنحاء البلاد.