مهرجان هاينان السينمائي الصيني في ورطة مالية.. لم يدفع جوائز الفائزين

يواجه مهرجان جزيرة هاينان السينمائي الذي تقام دورته الخامسة حاليًا في الصين، أزمة كبيرة بسبب عدم قدرة إدارة المهرجان على دفع مئات الآلاف من الدولارات من الجوائز المالية التي فاز بها صناع الأفلام الشباب في دوراته السابقة، وفقًا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

فاز فيلم المنتجة الصينية «Drop Your Cat»، يني تشيان بجائزة اختيار هاينان لعام 2020 في المهرجان، والتي تضمنت جائزة دعم الإنتاج بقيمة 1.5 مليون يوان صيني أي 212 ألف دولار أمريكي، لكن المنتجة تقول إنه تم دفع 225 ألف يوان صيني فقط أي 32 ألف دولار، ولم تسفر المحاولات المتكررة من قبل «يني» وشركائها، في الحصول على باقي مبلغ الجائزة، عن شيء.

منتجة فيلم «Drop Your Cat»: لم نحصل على قيمة جائزة المهرجان منذ 3 أعوام

وقالت منتجة الفيلم: «من 2021 إلى 2022، رد منظم المهرجان السابق بالإقرار بالديون، لكنهم تأخروا وفشلوا في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية حتى يومنا هذا، وتتضمن أعذارهم الإغلاق الناجم عن الوباء ونزاعًا داخليًا بين المساهمين».

كما لم يحصل عدد من كبار الموظفين السابقين في المهرجان على مستحقاتهم المالية، وما زالوا يلاحقون الأجور غير المدفوعة التي وعدوا بالحصول عليها بموجب عقودهم السابقة مع المهرجان، وبعض تلك المطالبات تمتد إلى سنوات مضت».

تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان جزيرة هاينان السينمائي

واستقبل مهرجان جزيرة هاينان السينمائي في دورته الخامسة، قائمة مرموقة من الشخصيات السينمائية العالمية بما في ذلك رئيس لجنة التحكيم والمؤلف الحائز على جائزة السعفة الذهبية نوري بيلجي جيلان عند افتتاحه في 16 ديسمبر الجاري.