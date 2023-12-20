تفاصيل 6 جلسات علمية بمؤتمر «اليابان أفريقيا للإلكترونيات» في الجامعة اليابانية

قال الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن المؤتمر الدولي الحادي عشر «اليابان - إفريقيا للإلكترونيات والاتصالات» يواصل اليوم جلساته العلمية في يومه الثالث بجامعة مصر للمعلوماتية، موضحا أن فعاليات المؤتمر خلال اليومين الأول والثاني بالجامعة المصرية اليابانية تضمنت تنظيم 6 جلسات علمية.

استخدام شبكات الاتصالات غير الأرضية في الجيل السادس

وأضاف رئيس الجامعة المصرية اليابانية، في بيان، أن اليوم الأول تضمن ثلات جلسات علمية الأولى بعنوان استخدام شبكات الاتصالات غير الأرضية في الجيل السادس، وألقى المحاضرة البروفيسور إيجي أوكاموتو من جامعة ناجويا باليابان.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان «الأسلاك الأسطوانية الدقيقة والنانوية: من تأثيرات الانحناء على المغنطة إلى تطبيقات الاستشعار»، وألقى المحاضرة البروفيسور إمانويل فازكيز وهو أستاذ بمعهد مدريد لعلوم المواد ومنتسب لـ IEEE.

وكانت الجلسة الثالثة بعنوان «ترانزستورات نيتريد الجاليوم (GaN) عالية الحركة للإلكترونات لتطبيقات الطاقة عالية الجهد ذات الكفاءة المحسنة» وألقى المحاضرة فيها البروفيسور ماساكي كوزوهارا وهو أستاذ ياباني بجامعة كوانسي جاكوين ومنتسب لـ IEEE.

وأشار إلى أن هناك مشاركة من معهد تكنولوجيا الاتصالات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحاضرة بعنوان «اتجاهات تكنولوجيا إنترنت الأشياء الحديثة للمدن الذكية» للدكتور باسم بشري وهو الرئيس التنفيذي ومؤسس معامل «سبايم سينس».

جلسات عن الذكاء الاصطناعي

وأشار إلى أن اليوم الثاني تضمن 3 جلسات الأولى بعنوان «العلاقة بين البحث الأكاديمي والمعايير الدولية»، حاضر فيها البروفيسور تاتسويا يوكوتاني وهو أستاذ دولي ياباني بجامعة كانازاوا ومنتسب لـ IEEE، والثانية بعنوان «شبكات اتصالات الجيل السادس والمدعومة بالذكاء الاصطناعي» ألقاها الدكتور شريف هشيمة ويعمل بجامعة كيوشو اليابانية وأحد خريجي الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

والجلسة الثالثة بعنوان «الاتجاهات الجديدة في خوارزمية الرسم البياني النظرية» وألقى المحاضرة البروفيسور عمرو المصري الأستاذ بجامعة مصر للمعلوماتية.