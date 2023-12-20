فيلم «بلوموندو» يحقق 5.1 مليون جنيه إيرادات في دور العرض خلال يوم واحد

احتل فيلم «بلوموندو» بطولة حسن الرداد، المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينما، إذ حقق إيرادات مرتفعة بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

إيرادات فيلم «بلوموندو» لـ حسن الرداد

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم بلوموندو احتل المركز الثاني وحقق إجمالي إيرادات وصلت إلى 5 ملايين و127 ألف جنيه بدور العرض، مشيرًا إلى أنَّ الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.

أبطال فيلم «بلوموندو»

يشارك في بطولة فيلم «بلوموندو» حسن الرداد، وهاجر أحمد، وميرنا نورالدين، ومحمد محمود، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، من تأليف محمد ويفي وحازم ويفي، وإخراج ياسر سامر.

قصة فيلم «بلوموندو»

تدور قصة فيلم بلوموندو في إطار لايت كوميدي، من خلال شخصية «بلوموندو» الذي يستغل سفر زوجته لإقامة حفل ما، ولكن تحدث له مفاجآت تقلب الأحداث، خصوصًا عندما يكتشف أن هناك تلاعبًا ما كان يحدث دون علمه.