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غلق كوبري جيهان السادات لمدة 30 يوما لاستكمال مشروع المونوريل

كتب:

محمد بركات
12:50 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
تحويلات مرورية- أرشيفية

تحويلات مرورية- أرشيفية

تبدأ الإدارة العامة لمرور القاهرة، تنفيذ تحويلات مرورية جديدة اعتبارا من الجمعة المقبل بسبب أعمال إنشاء محطة (4) بمشروع المونوريل بشارع ذاكر حسين، والتي ستؤدي إلى غلق كوبري جيهان السادات بشكل كامل لمدة 30 يوما.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنّ التحويلات المرورية الجديدة تتمثل فيما يلي «القادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى يسلك يمينا شارع بني أمية فيسارا شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربي».

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنّها ستعيّن الخدمات المرورية اللازمة، وسيتم التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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بقلم محمد بركات